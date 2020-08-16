Пять человек погибли при нападении боевиков на отель в Сомали

Могадишо, 16 августа. Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) напали в столице Сомали — Могадишо — на гостиницу Elite Hotel, которая расположена на побережье.

Нападение на отель началось с подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, стоявшего поблизости. Затем внутрь гостиницы ворвались вооруженные злоумышленники. Боевики захватили в заложники постояльцев отеля, увели их на пятый этаж и там забаррикадировались.

На место происшествия приехали сотрудники спецподразделения армии Сомали, в отеле началась перестрелка.

По данным АFP, в результате нападения погибли пять человек. Неофициально также сообщается, что число пострадавших приближается к 30.