Москва, 16 августа. Мировое господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство США. Об этом говорится в статье британского издания The Economist.

Нынешнее лето принесло массу неприятностей как самим США, так и их национальной валюте. Так, только в июле доллар по отношению к корзине других мировых валют утратил свыше 4%. И как отмечают специалисты, это самое большое снижение курса за десятилетие с учетом того, что цены на золото и котировки евро выросли.

Падение котировок долларов стало следствие целого комплекса. Экономика США крайне болезненно пережила пик пандемии коронавируса, а последовавшие за этим расовые протесты и беспорядки лишь усугубили ситуацию. Некоторые аналитики посчитали, что настало время мировому экономическому гегемону платить по счетам. В частности, стремительно растущий госдолг и дисфункция государственной машины заставляют международное сообщество сомневаться в том, что доллар и впредь будет оставаться удачной и надежной ставкой.

Однако обозреватель The Economist считает, что даже возможный конец доминирующего положения американской валюты вовсе не означает, что Вашингтон начал терять былое могущество. В конце концов, на протяжении последних десятилетий никому не удалось отобрать у доллара статус резервной валюты. Во многом это объясняется тем, что США имеют не только экономическое превосходство над другими, но и огромную военную силу, которую власти Соединенных Штатов не стесняются задействовать при формировании необходимой им интегрированной глобальной экономики.

Таким образом, реконструкция глобальной торговли, проводимая под руководством Вашингтона, на долгие годы обеспечит доллару господствующее положение. Однако, если оппонентам США, таким как Китай, удастся разрушить выстроенный американцами порядок, то «беспокойный и враждебный мир», приведет к концу гегемонии национальной валюты Соединенных Штатов.

Обозреватели японского издания Nikkei Asian Review, проанализировав текущую ситуацию, пришли к выводу, что РФ и Китай совершенно осознанно «роняют доллар», все меньше используя его в двусторонних расчетах.