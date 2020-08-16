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Врач перечислила приближающие старение профессии

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Врач перечислила приближающие старение профессии

Москва, 16 августа. Врачи отмечают, что сегодня все больше молодых людей страдает от саркопении, проявление которой характерно для людей преклонного возраста. При этом заболевании человек быстро теряет мышечную массу и становится пассивным. Об этом рассказала врач-эндокринолог, специалист клиники МГУ Зухра Павлова.

По словам медика, саркопения больше не является исключительно старческим недугом из-за того, что люди стали чаще вести лежачий или сидячий образ жизни.

«Организм человека приспособлен для того, что весь день быть на ногах и только ненадолго снижать активность во время сна», — говорит специалист.

Она отметила, что эволюция данного недуга привела к появлению нового диагноза — пресаркопения. Его ставят молодым пациентам, у которых развивается один из характерных для старческой саркопении симптомов. Чаще всего он проявляется в потере мышечной массы и росте массовой доли подкожного жира, передает Kp.ru.

Павлова подчеркнула, что с такими проблемами в современном мире нередко сталкивается молодежь. В группу риска также в большей степени входят женщины, а также представители таких профессий, как врачи, учителя и офисные работники. При этом быстрому старению не подвержены люди, которые большую часть времени проводят на ногах.

«Это официанты, парикмахеры, курьеры, продавцы в магазинах», — перечислила врач-эндокринолог.

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