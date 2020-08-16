Доктор Мясников высмеял меры по сдерживанию коронавируса в Европе

Москва, 16 августа. Российский врач и телеведущий Александр Мясников подверг жесткой критике меры, которые вводят в зарубежных странах для ограничения распространения коронавируса.

По его словам, в некоторых европейских странах ужесточили правила пересечения границы. Так, власти Норвегии, Великобритании, Испании и Италии помещают на двухнедельный карантин всех, кто прибывает из Франции. Власти Объединенных Арабских Эмиратов пускают в страну только при условии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, во многих странах туристов заставляют заполнять многочисленные анкеты, а также получать QR коды.

Мясников выразил уверенность, что эффективность подобных мер сопоставима с попытками «вызвать дождь ударами в бубен». Доктор напомнил, что жесткие карантинные меры, которые действовали минувшей весной, не смогли остановить распространение коронавирусной инфекции.

«То, что могло несомненно принести пользу на ранних этапах распространения инфекции, сегодня выглядит наивным», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в данный момент подобные меры не имеют практической пользы, так как люди могут свободно пересекать границы, распространяя вирус.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 770 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 923 тысяч случаев, 15 тысяч человек умерли. Более 733 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.