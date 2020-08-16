Милиционеры задержали трех человек, которые устроили взрыв в Минске

Минск, 16 августа. Сотрудники милиции задержали в Минске несколько человек, которые причастны к взрыву возле универмага «Беларусь». Помощь стражам порядка оказали сознательные граждане, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Звонок в милицию поступил 15 августа. По словам свидетельницы, возле магазина группа неизвестных взорвала самодельное взрывное устройство. На место незамедлительно выехали стражи порядка.

Очевидец рассказала, что к взрыву причастны двое мужчин и женщина. Сразу после взрыва они убежали в сторону прилегающих дворов. Свидетельница села в автомобиль к милиционерам, чтобы помочь опознать злоумышленников.

Спустя короткий период времени она увидела в одном из дворов двух мужчин, причастных к взрыву. Один из них напал на милиционера, избил его и попытался выдавить глаза. Недалеко от хулиганов была замечена третья участница. Помощь в ее задержании оказали проходившие мимо молодые люди.

Пострадавший милиционер был госпитализирован, по факту взрыва и нападения ведется разбирательство.