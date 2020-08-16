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Названы смертельно опасные для человека продукты

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Названы смертельно опасные для человека продукты

Вашингтон, 16 августа. Список продуктов, которые могут представлять смертельную опасность для человека, обнародовало Управление по санитарному надзору США. Сотрудники турецкого издания Sözcü дали подробное объяснение по каждому из продуктов в перечне.

Некоторые виды грибов настолько ядовиты, что их употребление может привести к летальному исходу. Специалисты рекомендуют полностью убедиться, что для приготовления пищи взяты безопасные виды грибов.

Брокколи и руккола стали очень популярными продуктами, однако и они могут быть опасными, если их плохо помыть. Есть риск занести в организм инфекцию или кишечную палочку.

Опасность представляет и арахис. Правда летальные случаи были вызваны пищевой аллергией.

Для детей серьезную опасность представляют сосиски. Согласно статистике, около 20% случаев удушья у детей до 10 лет вызваны употреблением этого продукта.

Обращать внимание стоит и на приготовление устриц, оно должно быть очень тщательным, ведь они являются переносчиками опасных бактерий.

Яйца могут стать источником заболевания сальмонеллезом. Специалисты не советуют есть продукты с добавлением сырых яиц. Они рекомендуют хранить яйца в холодильнике и контролировать срок их годности.

Кофе может быть опасным не только за счет содержащихся в нем веществ. Горячий напиток при попадании на кожу может вызвать серьезные ожоги. Ранее одна посетительница подала в суд на кофейню за то, что пролила жидкость на себя и оказалась в больнице.

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