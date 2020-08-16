Шерин заявил об угрозе со стороны НАТО в адрес Белоруссии

Объявленные «законными президентами» политические эмигранты всегда играют под дудку приютившей их страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин.

Так собеседник ФАН отреагировал на выступление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на митинге в Минске в свою поддержку, в котором он, в частности, заявил о нависшей над страной угрозе иностранного вторжения.

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ!» — воскликнул белорусский лидер.

Он прямо объявил о попытках вмешательства в суверенные дела государства такие страны, как Польша, Украина, Латвия, Литва — напомним, что на территории последней находится бежавшая Светлана Тихановская, которую Вильнюс объявил «законно избранным президентом республики.

Шерин подтвердил обоснованность опасений Лукашенко: вышеуказанные страны действительно в данный момент занимаются тем, что нетерпеливо потирают руки, мечтая поучаствовать в разворачивающихся событиях на территории своего соседа.

«Кстати, если кто забыл: часть Польши по итогам Второй мировой войны стала территорией современной Белоруссии, — напомнил парламентарий. — Наверняка поляками движет стремление к реваншизму, да и вообще, я думаю, очень многим сейчас хотелось бы отомстить Лукашенко за его чрезмерную любовь к нашей стране. Слишком много всего хорошего сделал он в адрес России. У нас и язык один, и культура, да и национальность, кстати, тоже одна. Русские и белорусы — это один народ».

Депутат заметил, что скопление военизированных группировок НАТО у границ Республики Беларусь произошло не сегодня и не вчера — Запад явно к чему-то готовился все это время. Вместе с тем ситуация, когда кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская была объявлена в Литве главой белорусского государства, напомнила собеседнику ФАН «кейс» так и не состоявшейся «революции» в Венесуэле.