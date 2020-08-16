Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына Айсултана в Лондоне

Нур-Султан, 16 августа. Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила, что ее сын Айсултан действительно умер. Ее комментарий опубликован на сайте фонда Нурсултана Назарбаева.

Она написала, что ее семья скорбит в связи с трагическим событием. Дарига Назарбаева выразила надежду, что в этот тяжелый период общественность с пониманием отнесется и будет придерживаться вежливого отношения.

Напомним, что внуку первого казахстанского лидера было 30 лет, он умер в Лондоне. Не исключено, что смерть наступила в результате остановки сердца.