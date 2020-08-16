Ученые назвали самые опасные места распространения коронавируса

Москва, 16 августа. Посещение ночных клубов и баров может стать причиной заражения коронавирусом. Об этом заявили опрошенные изданием The Telegraph эксперты.

Профессор молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатан Болл отметил, что люди посещает подобные заведения для общения. Однако в барах и ночных клубах сложно соблюдать социальную дистанцию, что увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.

В свою очередь вирусолог Джулиан Танг из Королевской больницы Лестера напомнила, что алкогольное опьянение люди расковывает людей, в результате чего они забывают о правилах поведения в период эпидемии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 770 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 923 тысяч случаев, 15 тысяч человек умерли. Более 733 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.