Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет явиться в суд после выписки из больницы

Москва, 16 августа. Михаил Ефремов по состоянию здоровья не сможет принять участие в заседании суда 17 августа, заявил журналистам адвокат актера Эльман Пашаев.

При этом юрист не исключил, что его подзащитный все-таки сможет присутствовать на суде 18 августа.

«Вероятнее всего, да. Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа», — уточнил Пашаев в комментарии ТАСС.

Напомним, 15 августа стало известно, что Ефремова выписали из Боткинской больницы Москвы, куда его доставили из Пресненского районного суда с подозрением на инсульт. После этого в Сети появились версии о том, что на самом деле Ефремов просто пытается уйти от ответственности и симулирует. Пашаев эту информацию опроверг, заявив, что у него есть документы, которые подтверждают, что Ефремов — не симулянт. Тех, кто считает иначе, адвокат назвал «моральными уродами».

«Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — возмутился он.

Напомним, Ефремову грозит 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП, в котором погиб курьер из Рязанской области Сергей Захаров. По данным следствия, вечером 8 июня Ефремов сел за руль, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были найдены следы наркотиков. Он вылетел на встречную полосу, протаранил фургон Захарова. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Многие представители общественности, политики и коллеги Ефремова призвали судить актера по всей строгости закона. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что долг Ефремова сейчас — признать вину и сесть в тюрьму. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал актера убийцей и подчеркнул, что он не должен уйти от ответственности.