Актриса Рудова показала свое фото без бюстгальтера

Москва, 16 августа. Актриса Наталья Рудова пожелала поклонникам в Instagram «чудесного воскресенья», опубликовав к посту фотографию без бюстгальтера.

На кадре девушка позирует в боди, через него очень хорошо просматривается ее грудь. Поза тоже весьма «горяча» - актриса сидит с раздвинутыми ногами. Вот только смысл написанного ею текста сильно далек от фотографии.

«Никогда не возвращайся в те места, где тебе было плохо. Никогда не проси у тех, кто отказал однажды. И больше не подпускай близко тех, кто однажды сделал тебе больно. Всем чудесного воскресенья», — написала жизненные советы автор поста.

Отметим, что женская половина выражала согласие с рекомендациями актрисы.

«Тысячу раз «да»! Как это верно», — прокомментировала фолловер.

Несколько комментариев пользователей мужского пола сводились исключительно к груди девушки. Были и намеки на интимную близость.

Напомним, что недавно появились публикации, будто актриса забеременела. Помощница Рудовой не стала опровергать факт «интересного положения», но подчеркнула, что о своем состоянии звезда расскажет сама, если посчитает нужным, пишет «Подмосковье сегодня».