Миро назвала новый брак Бондарчук падением в социальном лифте

Москва, 16 августа. Новый брак Светланы Бондарчук бурно обсуждают в Сети. Многие пользователи порадовались за Светлану. Кто-то выразил сомнение, что ее союз с бизнесменом Сергеем Харченко просуществует долго. Не обошла своим вниманием это событие и блогер Елена Миро.

В своих оценках писательница была жесткой. Замужество Бондарчук она назвала падением на социальном лифте. По мнению Миро, Бондарчук повела себя, «как старая баба, которая хочет жеребца с деньгами, но без бэкграунда». Вот и вся любовь.

Блогер с сарказмом объяснила, почему «баба Светлана» решила связать себя узами брака с Харченко. Во-первых, по словам Миро, Бондарчук не давало покоя, что у ее экс-супруга Федора есть спутница жизни, поэтому она захотела «бурную половую жизнь»: «Чтобы бабочки в животе, искры из глаз и не у Паулины, а у меня!»

Во-вторых, продолжает Миро, любая взрослая женщина выбирает себе в спутники человека, у которого все в порядке с финансами и прошлым, чтобы «бывшая баба и дети не отсвечивали». Однако тут Бондарчук, по мнению сетевой скандалистки, не повезло.

«Успешным и состоятельным мужикам хватает студенток, а перезревшим ягодкам остаются Харченки», — резюмировала она.

Напомним, Бондарчук и Харченко зарегистрировали свой брак в Гагаринском ЗАГСе Москвы. На торжестве присутствовала, в том числе, продюсер Яна Рудковская. Она опубликовала в своем Instagram свадебный танец новоиспеченных молодоженов. В комментариях пользователи упрекнули супругу Евгения Плющенко за то, что она не постеснялась публиковать видео такого плохого качества, хотя себя всегда «фотошопит» с большим усердием.