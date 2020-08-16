Хэмилтон побил рекорд Шумахера после Гран-при «Формулы-1» в Испании

Мадрид, 16 августа. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Испании. Второе место занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», третьим к финишу пришел еще один гонщик из «Мерседеса» Валттери Боттас.

Эта победа стала для Хэмилтона 88-й по счету. Таким образом, он приблизился к рекорду Михаэля Шумахера (91). При этом, как отмечает ТАСС, британский пилот уже побил рекорд легендарного немца по количеству подиумов в карьере. У Хэмилтона этот подиум стал 156-м в карьере (у Шумахера их число равняется 155).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 12-м в сегодняшней гонке. По ходу заезда россиянин был оштрафован на пять секунд за игнорирование синих флагов, но в конечном итоге это не отразилось на позиции спортсмена в финишном протоколе.