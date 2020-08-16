Гармаш в открытом письме объяснил причины ухода из театра «Современник»

Москва, 16 августа. Увольнение актера Сергея Гармаша из театра «Современник» стало потрясением для коллег. Деятель искусства написал открытое письмо, в котором объяснил мотивы своего решения. В частности, его не устраивали произошедшие в театре перемены.

Отметим, что в этом театре он проработал 36 лет.

По словам актера, первая причина связана с тем, что новым художественным руководителем театра стал Виктор Рыжаков. У Гармаша с ним возникла масса разногласий.

«Эти полгода показали, сколь катастрофичным было решение о назначении Виктора Рыжакова. Катастрофичным для будущего театра. Оно было принято подковерно», — написал актер.

Второй причиной стал театральный проект «Диалоги Современника: Война и мир». В нем, считает Гармаш, присутствовали элементы кощунства.

«Выпущены Диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», — заявил актер.

В письме Гармаш утверждает, что внутри труппы сложилась чудовищная реакция, проявляется раскол, чего раньше никогда не было. Он не представляет, как всем вместе выходить на сцену и играть. По его мнению, за происходящее отвечает художественный руководитель.

Актер сравнивает все с периодом, когда театром руководила Галина Волчек. Гармаш подчеркивал, что она умела слушать людей, у нее был действительно заслуженный авторитет. Теперь же в театре царит тоталитаризм, который продвигает человек, «уничтожающий театр».

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — выразил мнение актер.

Отметим, что сейчас Сергей Гармаш сосредоточился на главной роли в новом фильме. Работа над картиной идет с утра и до ночи, пишет «Ридус».