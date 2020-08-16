Противники президента США запустили хэштег из-за смерти «не того Трампа»

Москва, 16 августа. Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался 15 августа в одном из нью-йоркских госпиталей.

По данным американских СМИ, младший брат Трампа болел несколько месяцев, а 14 августа был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Роберт Трамп занимал высокую должность в Trump Organization и никогда не занимался политикой, однако это не помешало противникам нынешнего главы Белого дома использовать трагедию для политической травли.

Демократы и другие противники Дональда Трампа отметили кончину его брата запуском хэштега #WrongTrump (не тот Трамп) в социальных сетях.

Таким образом, они пытаются намекнуть, что смерть должна была постигнуть главу Белого дома, а не его брата.

Новый хэштег получил широкую популярность среди противников президента США, которые охотно им снабжают человеконенавистнические шутки. Среди пользователей хэштега есть публичные лица.

«Что он пообещал дьяволу за то, что безносая с косой приберет не того Трампа?» — пишет известный американский журналист Дэвид Ливитт.

Пастор американской Церкви Бога во Христе (COGIC) Бишоп Талберт Свон также порадовал пользователей Сети своей «шуткой» о смерти «не того Трампа».

«Дорогая Смерть, ты забрала не того Трампа», — негодует Свон.

Подобные шутки пришлись по вкусу далеко не всем американцам. При этом у хэштега есть немало противников, даже среди тех, кому не нравится Дональд Трамп и его политика.