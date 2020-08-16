Высоцкая семь лет борется за здоровье дочери Марии

Москва, 16 августа. Актриса, телеведущая и жена режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая вот уже почти семь лет борется за жизнь своей дочери Марии. Как и для ее супруга, выздоровление Маши стало главной целью жизни актрисы.

Страшное ДТП произошло осенью 2013 года во Франции. Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, вынесло на встречную полосу, там иномарка лоб в лоб столкнулась с другой машиной.

Сам режиссер не пострадал. Маша сидела на переднем сиденье, не пристегнув ремень безопасности. В результате аварии девушка получила сильную черепно-мозговую травму. Ее экстренно госпитализировали и погрузили в медикаментозную кому. Сейчас девушка продолжает оставаться в клинике и проходит очень тяжелый процесс реабилитации.

После трагедии пара стала реже выходить в свет. Тут же появились слухи о том, что семейная жизнь разладилась и Юлия возненавидела мужа из-за аварии. Но вскоре Высоцкая опровергла эти сплетни.

«Виню ли его я? Он уникальный человек. Он даже не мудрый человек, а именно что мудрая душа. Я его хорошо слышу и понимаю. <...> Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины», — подчеркнула она в 2015 году в интервью журналу Tatler.

В январе 2019 года Кончаловский и Высоцкая обвенчались в Троицком соборе Пскова. После этого снова появились слухи о том, что они пытаются спасти свой брак, но пара на это никак не реагировала. Кончаловский в беседе с Владимиром Познером заявлял, что сущностью их жизни является выздоровление Марии.