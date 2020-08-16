Самойлову заподозрили в новой беременности из-за фото в купальнике

Москва, 16 августа. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото, на которых видны несовершенства ее фигуры. Она их никак не скрывает и не стесняется.

На серии снимков Самойлову можно видеть вместе с Джиганом и одной из дочерей. Из одежды на Самойловой только раздельный купальник. Складки на животе у Оксаны вызвали настоящую бурю эмоций у подписчиков. Ее засыпали комплиментами.

«Мне так нравится, что вы простая, без понтов женщина. Джиган и вы за время в Турции чуток поднабрали, видать, но это вас так украшает», «Такая живая и настоящая на фото», «Так мало людей умеют шутить над собой и имеют самоиронию. Оксана, вы огонь», — написали фолловеры.

Не обошлось и без критиков. Так, одна из девушек прямо спросила, «что за пузо?». Но на нее тут же налетели поклонницы Самойловой, которые напомнили, что «Оксана вообще-то живой человек», мать четырех детей, и отлично выглядит, несмотря на неидеальный пресс.

Появились в комментариях и предположения, что Самойлова снова ждет ребенка, отсюда и лишние сантиметры на талии. Сама Оксана на этот вброс никак не отреагировала. Джиган, к слову, тоже поправился, и весит уже больше ста килограммов. Но изменений в своей внешности он, как и супруга, не стесняется.