Жириновский призвал обезопасить РФ от танков НАТО под Смоленском

Москва, 16 августа. Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал свою оценку тому, что происходит сейчас в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Он напомнил о важности для РФ фактора безопасности западных границ.

Политик подчеркнул, что необходимо разграничивать выборы и демократию от возможного вторжения в Белоруссию или вмешательства в ее внутренние дела, как это уже произошло на Украине.

«Если Белоруссии угрожает вторжение натовских войск или попытка вмешаться, какой-то вариант, как в Киеве — это, я считаю, надо предотвращать», — поделился мнением лидер ЛДПР.

Жириновский уверен, что если белорусский президент обратится к Москве с просьбой оказать военную помощь, то надо быстро помогать. Ведь не в интересах России, чтобы в Белоруссии воцарилась власть подобная той, которая управляет Украиной. Речь идет о безопасности самой РФ, которой не нужны рядом танки НАТО, пишет RT.