Ученые озвучили новую версию возникновения коронавируса

Москва, 16 августа. Коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Ученым удалось найти записи китайского врача от 2012 года, который лечил шахтеров из провинции Юньнань с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Горняки поступили в больницу после двух недель работы в шахте, которую они очищали от фекалий летучих мышей.

У китайских горняков наблюдались характерные для коронавируса симптомы. При этом всем пациентам понадобилась вентиляция легких, а трое из шести рабочих скончались.

Образцы анализов горняков были направлены в лабораторию в Ухане, где установили, что рабочие заразились коронавирусом. По словам ученых, данные факты свидетельствуют о том, коронавирус был адаптирован для проникновения в человеческий организм.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 770 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 923 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 733 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.