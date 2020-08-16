Лавров и Помпео обсудили инициативу Путина по зоне Персидского залива

Москва, 16 августа. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским госсекретарем Майклом Помпео. Основной темой обсуждения стала инициатива российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что президент предложил провести саммит глав государств — постоянных членов Совбеза ООН, а также ФРГ и Ирана. Темой обсуждения должны стать возможные способы для обеспечения безопасности в регионе Персидского залива.

Лавров обратил внимание собеседника, что Москва поддерживает резолюцию Совбеза ООН 2231, которая связана с иранской ядерной программой, сообщает пресс-служба МИД России.