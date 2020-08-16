Названы условия выхода многодетных матерей на пенсию досрочно

Москва, 16 августа. Поддержка многодетных матерей останется неотъемлемой частью государственной политики в России. Они уже сейчас могут досрочно выйти на пенсию, об условиях для этого рассказал сенатор Валерий Рязанский, пишет iReactor.

Отметим, что в 2019 году обновилось пенсионное законодательство. Перечень категорий многодетных матерей, которые могут досрочно оформить пенсию, стал шире. Пенсионное обеспечение раннего типа доступно матерям минимум трех детей. Им могут назначить пенсию в 57 лет. Воспитавшие четверых детей могут уйти на пенсию в 56 лет. В 50 лет могут уйти на пенсию воспитавшие пятерых детей.

К тому же надо соблюсти еще ряд условий: отработать 15 лет страхового стажа и заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов, возраст детей должен быть от восьми лет.

Валерий Рязанский подчеркнул, что пенсионные выплаты напрямую зависят от трудящихся.

«Человек откладывает часть своей зарплаты и оставляет ее на будущее. В этот момент его взносы расходуются на его родителей. Те деньги, что трудящиеся платят, эти деньги платятся действующим пенсионерам. Государство же вносит обязательства, и все фиксируется. Это не благодетельство, а серьезная система государственных гарантий», — объяснил парламентарий.

По мнению политика, система поддержки многодетных родителей отличается продуманностью и эффективностью.

Валерий Рязанский напомнил, что период ухода за ребенком учитывается при расчете трудового стажа. Проблем с начислением необходимого количества пенсионных баллов не будет. Он подчеркнул, что страна заинтересована в наличии многодетных семей. Если возможность раннего выхода на пенсию улучшит рождаемость, то в стране не будут жалеть на это денег.

Политик добавил, что государство поддерживает многодетных и путем предоставления льгот.