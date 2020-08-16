Адвокат Ефремова отреагировал на слухи о симуляции инсульта

Москва, 16 августа. Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал сообщения СМИ, опровергающие инсульт у Михаила Ефремова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефремов симулировал инсульт, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП.

Пашаев опроверг данную информацию, отметив, что есть документы, которые подтверждают, что Ефремов перенес инсульт, передает KP.Ru.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал адвокат.

8 июня Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги артиста осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

10 августа стало известно, что Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за жалоб на ухудшение самочувствия. 11 августа Ефремов был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инсульт.