Калягин рассказал о заслугах режиссера Губенко

Москва, 16 августа. Актер, режиссер и политический деятель Николай Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни. Воспоминаниями о друге поделился его коллега Александр Калягин, отметив громкие заслуги своего товарища.

Калягин подчеркнул, что ему было прекрасно работать с Губенко, который был для него не только другом, но и отличным актером и режиссером.

«Все, что он снимал, было глубоко выношено, поэтому у него немного фильмов, но они очень талантливые, очень качественные», — оценил Калягин его творчество.

Актер рассказал и работе Губенко в Министерстве культуры СССР — должность тот занимал с 1989 по 1991 годы. Александр Калягин констатировал, что его приятель мало проработал в министерстве. Он бы мог многое еще сделать. Однако и за этот короткий период отметился делами.

«То, что он сделал, будучи министром — вернул Ростроповича и Юрия Любимова. К сожалению, он мало поработал министром культуры. Возможно, это связано с Ельциным или партийной принадлежностью Николая Николаевича», — сказал режиссер.

Отметим, что на протяжении жизни он был верен коммунизму. После распада СССР и ликвидации КПСС Губенко вступил в КПРФ и неоднократно становился депутатом, пишет «Ридус».

Губенко известен своими ролями в фильмах: «Они сражались за родину» и «Подранки». Его режиссерская деятельность включает ленты: «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и любовь» и «Подранки».