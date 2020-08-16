Австралийские военные готовятся воевать с «Арматой» с помощью 3D-принтеров

Канберра, 16 августа. В Австралии для военных учений в городе Брисбен создали 3D-макет российского танка Т-14 «Армата». Специалисты GaardTech Targets изобразили боевую машину в натуральную величину и сделали из металла.

По мнению военного эксперта и политолога Андрея Кошкина, платформа «Армата» представляет собой уникальное достижение военно-научной мысли, поэтому интерес к ней со стороны иностранных государств не удивителен. Кошкин назвал «Армату» настоящим «инновационным броском».

«Все хотят приобрести бронетехнику, которая имеет унифицированную платформу. На базе «Арматы» создаются и боевая машина, и танк. Также могут создаваться и другие специальные машины, которые обеспечивают боевые действия», – подчеркнул он в интервью Baltnews.

В свою очередь заместитель редактора газеты «Независимое Военное Обозрение» Виктор Литовкин заявил, что в сфере ВПК это распространенная практика.

«Каждая страна готовится «встречать» наиболее передовую у потенциального противника боевую машину», — пояснил он в беседе с изданием «Политика сегодня».

При этом эксперт обратил внимание, что брать один танк и проводить с ним какие-то тренировки — это дилетантский подход.

«Это несерьезно. <...> Один танк — это слепоглухонемой участник сражения. Танки должны атаковать группой, под прикрытием другой военной техники», — подчеркнул он.

Литовкин добавил, что «Армата» в несколько раз превосходит все заграничные аналоги, и кроме металлических мишеней воссоздать подобную машину за океаном не могут.