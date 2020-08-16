Митинг в поддержку Лукашенко собрал почти 70 тысяч человек

Минск, 16 августа. Митинг в поддержку властей Белоруссии и лично Александра Лукашенко прошел в Минске. По приблизительным оценкам, в нем приняли участие почти 70 тысяч сторонников.

Отметим, что на площадь Независимости приехал и президент республики Александр Лукашенко, который выступил перед народом.

В частности, глава государства обратил внимание, что повторные выборы в стране ничего хорошего не принесут. Он также подчеркнул, что слышит мнение народа, если люди хотят реформ, пусть скажут, каких именно. В таком случае они будут начаты «уже завтра».

Напомним, что поводом для митинга и выступления национального лидера стали последствия выборов президента 9 августа. По итогам народного волеизъявления Лукашенко набрал более 80% голосов. Главным соперником считалась Светлана Тихановская, которую поддержали менее 11% населения. После этого в стране начались митинги, связанные с недоверием власти и итогам голосования.