Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов в США

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп уведомил своих помощников о желании провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным до выборов главы Штатов в ноябре. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

В администрации Белого дома рассматривали различные возможности относительно места и времени проведения встречи Трампа и Путина, указал телеканал. Предлагалось провести встречу в Нью-Йорке в сентябре.

Отмечается, что на российско-американском саммите лидеры могли бы «объявить о достигнутом прогрессе» в вопросе выработки новых договоренностей между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над ядерными вооружениями. Речь, в частности, идет о возможности подписания «плана для продолжения консультаций относительно продления ДСНВ».

Напомним, 16-18 августа состоятся переговоры между РФ и США по теме контроля над вооружениями. Они пройдут в Вене. Россию представит замглавы МИД Сергей Рябков, США — спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.