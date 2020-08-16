Назван помогающий в борьбе с раком цитрусовый фрукт

Москва, 16 августа. Цитрусовые плоды кумквата замедляют процесс развития рака, а также поддерживают пищеварительную систему и способствовать укреплению костей.

По данным турецкого издания Sabah, употребление в пищу кумквата укрепляет иммунитет, защищая человеческий организм от сезонной простуды и гриппа. Кроме того, он оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и способствует укреплению костей.

Однако главным достоинством кумквата является способность замедлять развитие онкологических заболеваний. Плоды кумквата обладают большим содержанием флавоноидов, которые повышают устойчивость организма к канцерогенным веществам, способствующим развитию опухолей.

Кроме того, фрукт замедляет старение, препятствуя возникновению морщин, а также предотвращает возникновение катаракты. Кумкват можно употреблять в пищу как в сыром, так и в обработанном виде. Плоды кумквата отлично подходят для приготовления салатов, варенья, мармелада и других десертов.

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