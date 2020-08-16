Звезда Comedy Woman Сысоева ответила критикам ее тела

Москва, 16 августа. Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева заявила, что устала от пользователей, которые называют ее «набором костей» и «дистрофичкой».

«Мне искренне надоело отвечать этим хейтерам каждый день! Мне 36!!! Отстаньте! Я не больная!!!» — возмутилась Сысоева.

Она призвала всех девушек, которые сталкиваются с такой проблемой принять участие во флешмобе #ЯХУДАЯ. Снимки участниц Надя собирается публиковать в своем аккаунте. Главная цель — доказать, что человек может быть здоровым, даже если он худой.

В комментариях фолловеры поддержали Сысоеву. Многие напомнили о тренде на бодипозитив, только вот почему-то обращен этот «позитив» в основном в сторону полных людей, и все это, по мнению подписчиков, смахивает на оправдание обжорства и лени.

Ранее недовольство пользователей вызвала худоба другой участницы Comedy Woman Екатерины Варнавы. По мнению фанатов, Варнава перестала быть секс-символом ТНТ.

Сегодня своим постройневшим видом своих поклонников удивила певица Ева Польна. Серию совместных фото с ней опубликовал экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Фанаты засыпали Польну комплиментами. Без внимания не остался и Фомин.