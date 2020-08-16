Реклама яиц в Болгарии довела россиян до истерики

Москва, 16 августа. Рекламная кампания, запущенная болгарским производителем куриных яиц, рассмешила проживающих в стране русскоговорящих граждан.

Недавно в магазинах Болгарии появились в продаже куриные яйца, этикетка на которых довела русскоговорящих жителей страны до истерики. Дело в том, что на них написано «Яйца брей!».

Для русскоговорящих граждан эта фраза звучит очень смешно. Однако для болгар в ней нет ничего смехотворного — ведь в переводе с болгарского это означает что-то вроде «ух ты» или «ничего себе». Естественно, у болгар эта реклама не вызывает никакого ажиотажа, однако, когда рекламу на билбордах видят русские, поднимается хохот, пишет «Царьград».

Стоит отметить, что в Болгарии проживает немало выходцев из России, Украины, Белоруссии. Случаев, когда русскоязычное население бурно реагирует на высказывания на болгарском языке, довольно много. Дело в том, что государственный язык Болгарии по звучанию напоминает русский, однако слова имеют совершенно другое значение. Такие казусы и провоцируют смех у граждан.