Итальянская «Аталанта» может приобрести Алексея Миранчука

Москва, 16 августа. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» с высокой долей вероятности подпишет полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным издания, представители итальянской команды должны встретиться с агентом российского спортсмена уже в понедельник, чтобы обсудить детали его перехода в клуб. По неподтвержденным данным, сумма трансфера составит 15 миллионов евро, однако она не является окончательной.

Напомним, что Алексей Миранчук играет в столичном «Локомотиве» с 2013 года. В текущем сезоне футболист дважды выходил на поле в матчах Российской премьер-лиги, забив два мяча. Всего на счету у 24-летнего полузащитника 43 гола в 226 играх в составе клуба.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что одним из главных претендентов на россиянина считается «Милан».