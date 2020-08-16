Леонков объяснил страх США перед российским С-400 в Иране

После внесения поправок в Конституцию Россия может придерживаться, а может и не придерживаться международных договоренностей (включая эмбарго) — так, как это всегда делают США, руководствуясь в подобных вопросах исключительно собственными национальными интересами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Так эксперт отреагировал на статью американского издания Breaking Defense, в которой рассказано об опасениях Израиля и Соединенных Штатов насчет возможного после снятия международного эмбарго на покупку оружия приобретения Ираном у России и Китая современных истребителей и новейших средств ПВО, а именно уже ставших легендарными комплексов С-400.

«Американцы долгое время говорили, что С-400 — это такая система, которая не замечает их самолеты-«невидимки», такие как F-22 и F-35. Но тут их союзники по НАТО — турки — провели испытания нашего комплекса ПВО и доказали обратное. Ну а раз система видит самолеты, может на них наводиться, то не такие уж они и «невидимки», — сказал Леонков.

Собеседник ФАН подчеркнул, что при этом F-22 и F-35 занимают в военных доктринах США и Израиля ключевую роль. Их задачей является незаметное вхождение в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны с дальнейшим поражением как самих ПВО, так и охраняющих их объектов.

«А теперь получается, что с С-400 такой трюк не пройдет, — заметил аналитик. — Но самое удивительное в другом: у Ирана уже есть наши средства ПВО — С-300, — которые мы поставили Тегерану, когда тот заключил сделку с США по ядерным технологиям. До этого у них были другие российские комплексы — «Тор-М1», — которые защищали иранское небо от различного рода провокаций».

Получив же намного более совершенные системы противовоздушной обороны — С-400, — Тегеран мог бы значительно усилить свой оборонительный потенциал, считает Леонков. Ведь несмотря на то, что у Ирана есть свои собственные комплексы ПВО (аналогичные нашей системе «Бук»), обеспечить надежное прикрытие неба и выстроить глубоко эшелонированную оборону можно только с комплексами, которые способны сбивать объекты на больших дальностях.