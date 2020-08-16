Фотографии Легкоступовой со звездами эстрады опубликованы в Сети

Москва, 16 августа. Певица Валентина Легкоступова неожиданно ушла из жизни 14 августа. Она была популярной в конце 80-х годов, в 90-е вернуться к былой славе не удалось. Тем не менее она общалась и дружила с другими российскими звездами, публикуя яркие совместные с ними кадры.

В июле прошлого года она сделала селфи с певицей Ириной Дубцовой. Они вместе готовились к музыкальному шоу «Три аккорда». Певицы спели вместе песню Дубцовой, чем вызвали огромный восторг поклонников.

«Валентина и Ирина, одно слово — брависсимо! Невероятное выступление на шоу «Три аккорда», — написала телезрительница.

Другая поклонница назвала их дуэт «космическим».

Опубликовала Легкоступова и фотографию с певицей Юлией Савичевой в сентябре 2019 года. Обе девушки, по мнению подписчиков, выглядели «красавицами и спортсменками».

В тот же период сделана и фотография с певцом Стасом Костюшкиным, который на кадре с широкой улыбкой обнимает Легкоступову.

Хорошие отношения у нее были с Лолитой и Олегом Газмановым. Все три исполнителя улыбаются на фотографии.

Напомним, что 11 августа стало известно о том, что певица была обнаружена в своей квартире с пробитой головой. На теле исполнительницы были синяки. В квартире с ней находился и супруг Юрий Фирсов.

Певица была экстренно госпитализирована. Врачи провели операцию. Легкоступова впала в кому и затем умерла. По словам Фирсова, травму головы певица получила в результате падения в ванной, пишет «Ридус».