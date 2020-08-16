Врач предупредил россиян об опасности полоскания носа морской водой

Москва, 16 августа. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил россиян об опасности полоскания морской водой носа и горла. Он перечислил случаи, когда от такого метода лечения лучше воздержаться.

Россияне, находясь на курортах, любят полоскать горло и нос морской водой. Порой они даже берут бутылочку «чудо»-воды с собой. Однако эта вредная привычка может оказать негативное влияние на здоровье.

Дело в том, что пока турист возвращается домой с морской водой, она начинает тухнуть и уже никакими полезными свойствами не обладает, указал врач. По его словам, лучше воспользоваться растворами, которые продаются в аптеках, и приготовить смесь самостоятельно.

Лор также обратился к россиянам с просьбой внимательнее относиться к той воде из моря, которой отдыхающие полощут горло во время купаний.