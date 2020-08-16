Пегову в ярком купальнике назвали мечтой поэта

Москва, 16 августа. Актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась с поклонниками летней фотографией, на которой она позирует в ярком купальнике. Естественная красота и фигура артистки не оставили интернет-пользователей равнодушными к публикации.

Знаменитость регулярно делится в своем профиле в Instagram фотографиями и видео из жизни. Поклонники видели кадры и со съемок актрисы, и отдыха в деревне. Последней публикацией в аккаунте звезды стал снимок, на котором Пегова лежит на шезлонге в красном купальнике с платком на голове в цвет наряда и держит в руках коктейль.

«Спокойно, спокойно… Можно хоть помечтать об этом! Мне это не светит до зимы… Это точно», — поделилась мыслями 42-летняя артистка.

Поклонники восторженно встретили новую запись звезды и сделали массу комплиментов ведущей актрисе МХТ имени Чехова.

«Фигура красивая», — написала tat_fearless_lady.

«Дива», — добавил korablik0805.

«Это что за красота неописуемая!?» — с восторгом спросил naomi_brons.

«Хотелось бы оказаться рядом с вами», — призналась drozdovalidia9.

«Аж дух захватило… Балдежная», — добавила dina_arzamasceva.