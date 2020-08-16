Врач Кремнев считает, что госрегулирование вакцины избавит от спекулянтов

Москва, 16 августа. Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о государственном регулировании распределения вакцины против коронавируса. Данное решение поддержал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев, пишет iReactor.

По его мнению, только так можно избежать спекулянтов, которые захотят наживаться на россиянах в сложившейся ситуации, «накручивая» цены в несколько раз.

Государственное регулирование касательно распределения вакцины характеризуется еще одним положительным моментом – на препарат не будет скачков цен.

«Регуляция государства тоже хороша, ведь иначе цена начнет скакать на рынке, и это станет спекулятивным ходом, а не помощью людям. А так государство в рамках госпрограммы будет регулировать, куда вакцина будет поступать», — выразил мнение врач.

Юрий Кремнев оценил и саму российскую разработку, которая, как он надеется, будет эффективной. Эксперт обратил внимание, что создание вакцины было тщательным процессом, у нее есть перспективы. Одну из основ препарата уже используют в течение 20 лет.

«Коронавирусный компонент добавили только в этом году, и она уже испытана и показала свою эффективность, безопасность и моногенность», — рассказал специалист.

Он добавил, что запланировано проведение третьего этапа испытаний препарата. В безопасности вакцины он не сомневается.

Напомним, что ранее свое мнение по поводу отечественной разработки высказал ведущий Владимир Познер. Он уверен, что создан действительно качественный препарат, ведь о нем ученые говорили президенту Владимиру Путину, они дали гарантию. В противном случае российский лидер бы не стал говорить о создании препарата, пишет «Ридус».