Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

Минск, 16 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы уйти в отставку.

«Я здесь стою не потому что вцепился во власть. Не вопрос, президенты приходят и уходят, но убивать и раздирать они будут наших детей», — заявил он, выступая на площади Независимости перед митингующими.

По мнению политика, участниками протестов управляют кукловоды, которые не дают спокойной жизни республике.

«Забудете первого президента – это будет начало вашего конца», — предупредил он.

Лукашенко добавил, что уже предупреждал о том, что выборы в республике будут интересными, а после них будет еще интереснее: «Как в воду глядел».

«Я вас позвал, чтобы вы защитили страну, чтобы поддержали людей, которые идут в бой за вас. Я живой и буду жить!» — заключил он.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 июля. Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались протестные акции, переросшие в массовые беспорядки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержаны более 6 тыс. человек.

Накануне Лукашенко обсудил ситуацию в республике с президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня состоялся еще один разговор, в ходе которого стороны подтвердили готовность в случае обострения в республике совместно реагировать в рамках ОДКБ.