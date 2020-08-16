Лукашенко предупредил о танках НАТО в 15 минутах от границ Белоруссии

Минск, 16 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Минске, напомнил о войсках Североатлантического альянса у белорусских границ.

«Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи у западных границ», — предупредил белорусский лидер, обращаясь к своим сторонникам.

Глава государства прибыл в воскресенье на многотысячный митинг своих сторонников, который проходит на Площади Независимости в Минске. Участники акции встретили Лукашенко овациями.

После президентских выборов в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Поводом для этого стала уверенная победа Александра Лукашенко, который заручился поддержкой более чем 80% голосов избирателей. Сторонники оппозиции ежедневно, начиная с 9 августа, проводят протестные акции.

Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию в стране, заявил, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну. Глава государства отметил, что за границей уже создают какое-то правительство, и призвал желающих «помочь» навести в своей стране порядок.