Поклонники испугались за Гагарину с болезненной худобой

Москва, 16 августа. Популярная российская певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram фотографию в купальнике. Подтянутая фигура знаменитости, с одной стороны, восхитила поклонников, однако некоторые посчитали, что артистка слишком исхудала.

Звезда позирует в бикини на пристани на фоне изумительного летнего пейзажа — моря и зеленоватых холмов. Выбранная Гагариной поза демонстрирует все достоинства ее фигуры — длинные худые ноги, стальной пресс и изящные бедра.

Многие интернет-пользователи пришли в восторг от летнего снимка звезды, на котором певица будто летит. Однако некоторых фанатов уж слишком сильно озадачил болезненно худой вид поп-исполнительницы.

«Господи, накормите уже Полину», — призвала gagaraxvilka. Что ты с собой сделала?»

«Слишком худая, надо набрать», — посоветовала danilais8.

«Что она с собой сделала?» — интересуется pgxlovely, намекая, что артистка сильно похудела.

«Анорексия догнала!?» — с беспокойством обратилась к 33-летней звезде gennadevna434.

Певица сейчас проводит отпуск на берегу моря. Она регулярно делится с поклонниками летними фотографиями, однако фанаты, обеспокоенные худобой артистки, зачастую делают ей замечания по поводу ее веса. Фолловеры просят звезду не доводить себя до анорексии и немного набрать веса.