Пекин, 16 августа. Увеличение численности группировки американских военных в Польше может спровоцировать развал НАТО. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

15 августа глава Минобороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали договор об усилении сотрудничества в оборонной сфере между странами.

Документ устанавливает условия для увеличения военного контингента США в Польше, а также обеспечивает американские силы доступом к польским военным объектам. В настоящее время на территории Польши размещены 4,5 тысячи американских военнослужащих. В ближайшее время США намерены перебросить в Польшу более тысячи военнослужащих.

Аналитики Sohu уверены, что польско-американский договор об усилении сотрудничества в оборонной сфере вызовет жесткую реакцию со стороны Москвы, а также может спровоцировать развал НАТО.

По мнению экспертов, увеличение военного присутствия США в Польше является продвижением НАТО к границам России. Данный фактор может привести к усилению напряженности в отношениях между Варшавой и Москвой, а также значительно ухудшить политическую ситуацию в регионе, передает «НьюИнформ».

Кроме того, Россия будет вынуждена принимать ответные меры для поддержания безопасности. По словам экспертов, увеличение военного присутствия США и демонстрация силы у границ России не принесут хороших результатов Польше и Евросоюзу.