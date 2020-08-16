Киев, 16 августа. Эксперт из Киева Андрей Головачев видит единственную возможность в установлении демократии на Украине в оккупации страны Западом по примеру Японии и Германии.

Украинские реалии таковы, что местное общество не в состоянии построить демократию собственными силами, написал на своей странице в Facebook Головачев. Всеобщие выборы представляют собой самую настоящую имитацию и механизм воспроизводства укоренившейся в стране олигархической власти, а не волеизъявление народа.

Истинная демократия предполагает наличие независимых судов и средств массовой информации, верховенство права, всеобщее равенство перед законами и многое другое, к чему нынешняя Украина не имеет никакого отношения. И проблема, по мнению эксперта, кроется в том, что киевская власть по своей природе авторитарна, а потому строительство демократии невозможно. На том же Западе к ней пришли во многом благодаря случайному совпадению огромного количества благоприятных факторов, приводит «ПолитРоссия» слова Головачева.

Тем не менее специалист признает, что демократия на Украине все еще может установиться в результате ее насильственного внедрения извне. Речь идет об оккупации страны Западом, как это было в середине XX века с Японией и Германией. Таким образом, Киеву остается лишь объявить войну Соединенным Штатам и благополучно ее проиграть. После этого начнется крайне «мучительный процесс», который растянется на 15-20 лет, и цель будет достигнута. Единственное, что следует помнить, именно на Японию в преддверии строительства демократии американцы сбросили атомные бомбы, но Головачева и это не смущает.

«Конечно, есть такой риск, но ради демократии придется потерпеть», — резюмировал украинский эксперт.

Стоит отметить, что на Украине признали невозможность не только строительства демократии, но и борьбы с пандемией коронавируса. В большинстве медицинских учреждений отсутствуют как современное оборудование и лекарства, так и элементарные средства санитарной защиты.