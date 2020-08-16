Корабль «Ингушетия» уничтожил врага ракетами «Калибр» в Черном море

Москва, 16 августа. Учения в акватории Черного моря с участием малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» прошли успешно, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По сценарию, корабль выполнял задачи в море, когда был зафиксирован его обстрел. Система ПВО на корабле отразила удар, который вели с корабля условного противника.

Далее были задействованы средства наблюдения, включая беспилотники. Благодаря полученным данным «Ингушетия» нанесла ответный удар, уничтожив противника с помощью ракетного комплекса «Калибр-НК».

Помимо этого, военные моряки провели артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной целям. Военнослужащие потренировались в метании гранат для отработки уничтожения вражеских групп диверсантов, когда корабль стоит на незащищенном рейде.

Военные маневры прошли в штатном режиме согласно плану боевой подготовки.