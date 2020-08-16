Путин и Лукашенко снова провели телефонный разговор

Минск, 16 августа. Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко снова созвонились и подтвердили готовность в случае обострения в республике совместно реагировать в рамках ОДКБ.

О новом разговоре политиков сообщила пресс-служба Лукашенко. Уточняется, что в ходе разговора Путин высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг Белоруссии. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Напомним, 15 августа Лукашенко на совещании в Минске заявил, что ему надо связаться с президентом России, потому что беспорядки в республике угрожают не только Белоруссии, но и Союзному государству. По мнению Лукашенко, страна столкнулась с агрессией, и в республике применяют «методички цветных революций».

После телефонных переговоров в пресс-службе Кремля сообщили, что стороны «подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений». Лукашенко в свою очередь заявил о готовности России оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси».

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал он.

По словам Лукашенко, в ходе разговора с Путиным была заключена договоренность, что при первом же запросе Минску будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.