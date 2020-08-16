Российский Су-27 перехватил итальянский патрульный самолет над Черным морем

Москва, 16 августа. Российский истребитель Су-27СМ перехватил итальянский патрульный самолет над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 августа. Самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии был замечен российскими средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Как уточнили в НЦУО, для опознания и отождествления воздушной цели был поднят истребитель Су-27СМ. Экипаж истребителя приблизился к иностранному самолету на безопасное расстояние.