Названы категории россиян, которым увеличат пенсию с января 2021 года

Москва, 16 августа. Размер пенсии некоторых получателей этой выплаты станет выше с 2021 года. В стране пройдет запланированная индексация.

Нововведение коснется тех пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. Кроме того, увеличение выплат ждет и военных пенсионеров. Индексация для этой категории будет проходить раньше, это связано с реформой для повышения престижа армии.

В течение трех лет средний размер пенсий может вырасти до 17 432 рублей. Согласно расчетам, в 2022 году размер выплат будет увеличен на 5,9%, в 2023 году показатель вырастет на 5,6%. Для тех россиян, чья пенсия находится на отметке около 10 000, прибавка с нового года составит почти 600 рублей.

Отметим, что недавно специалисты Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка проводили вопрос с целью выяснить желаемый размер пенсий. Средний показатель составил 59 тысяч рублей. Наиболее высокие потребности оказались у москвичей. По их мнению, комфортным размером пенсии является сумма в 92 тысячи рублей.

Эксперты считают, что «выйти» на 59 тысяч рублей в месяц возможно, однако для этого необходимо обладать финансовыми познаниями и выдержкой. Например, можно в течение 35 лет вкладывать по 29 тысяч рублей ежемесячно в надежные инструменты. Любители рисковать могут добиться ожидаемого результата в более короткий срок, сообщает «Ридус».