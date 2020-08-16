Вассерман объяснил, о чем будет говорить Цепкало с политиками из США

На Западе понимают, с кем нужно вести разговор о дальнейшей эскалации ситуации в Республике Беларусь — и это явно не «победившая» на выборах 9 августа домохозяйка Светлана Тихановская. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что незарегистрированный бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало перебрался из России (куда он бежал, спасаясь от уголовного преследования по делу о получении взятки) в Польшу. В Варшаве у беглеца, по информации его собственного штаба, запланировано несколько встреч с «влиятельными политиками из Вашингтона». Впрочем, заметил Вассерман, «влиятельными» эти люди могут быть разве что для самого Цепкало — действительно серьезные деятели американской политики общаться бы с ним не стали.

«Разговор, естественно, будет идти о том же, о чем уже заявила Тихановская, а именно о порядке передачи власти в Республике Беларусь, — считает политолог. — Если, конечно, Александр Лукашенко согласится ее передать — в этом я очень сильно сомневаюсь, поскольку лично на меня он впечатление самоубийцы не производит. В отличие, кстати, от Цепкало и Тихановской, находящихся сейчас в тех местах, где их очень легко сделать священными жертвами».

Интеллектуал уверен, что с гораздо большим желанием Запад, мечтающий о крушении стабильности в Белоруссии, пойдет на контакт именно с Цепкало.

«Тихановская — это фигура чисто для «мебели», — убежден эксперт. — Ее выдвинули только потому, что ее муж, Сергей Тихановский, которого намечали кандидатом в президенты, сейчас сидит в тюрьме. Причем сидит чисто по коммерческому делу, никак не связанному с политикой, как он сам любит утверждать. Но так говорят все, кто оказывается в подобной ситуации».

Собеседник ФАН привел в пример Михаила Ходорковского — беглого олигарха, осужденного в 2003 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Тот тоже, по мнению его «болельщиков», сидел исключительно за политические амбиции, а не за то, что «вылезал за рамки даже тех дырок в налоговом законодательстве, которые сам же проплатил».

«С учетом всех обстоятельств полагаю, что Запад с большей охотой будет общаться с Цепкало, поскольку он среди протестантов наиболее раскручен», — сказал Вассерман.

Политолог назвал символичным тот факт, что именно Польша выступает местом сбора всех зачинщиков беспорядков в Белоруссии.