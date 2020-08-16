Российские семьи с детьми могут получить крупные денежные выплаты

Москва, 16 августа. Ряд российских семей с детьми могут получить крупные денежные выплаты. Детали о праве на получение средств раскрыла ведущий юрист европейской юридической службы Татьяна Трофименко.

Многие семьи во время пандемии коронавируса получили от российского государства денежную помощь. В частности, родители получили выплаты на детей до 16 лет, в некоторых регионах деньги также дали семьям, в которых есть дети от 16 до 18 лет.

Примечательно, что сейчас выплаты также могут получить молодые семьи, в которых появились на свет дети. Выплата носит региональный характер, а сумма зависит от размера прожиточного минимума в субъекте и количества детей.

Например, в Москве, если супругам меньше 30 лет, они могут получить до 200 тысяч рублей. За первенца в столичном регионе дают 88 тысяч рублей, при рождении второго и третьего ребенка пара получает 123 тысячи рублей и 176 тысяч рублей соответственно.

Трофименко, говоря о выплатах, отметила, что сумма меняется каждый год, поскольку ежегодно изменяется уровень прожиточного минимума.

Также стоит обращаться внимание на критерии, в зависимости от которых будут назначаться выплаты. Например, в Москве семья может получить деньги, если хотя бы один из супругов прописан в столице, а ребенку не более года.