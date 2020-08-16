В Лондоне внезапно скончался 30-летний внук Нурсултана Назарбаева

Нур-Султан, 16 августа. Скончался Айсултан Назарбаев, сын экс-главы сената Дариги Назарбаевой и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарабаева.

По данным издания zakon.kz, предварительная причина смерти мужчины — остановка сердца. Ему было 30 лет.

Напомним, последние годы Айсултан Назарбаев жил в Лондоне. В октябре прошлого года он напал на полицейского, который помешал ему спрыгнуть с балкона. По данным следователей, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения и укусил стража порядка. Лондонский суд приговорил его к лечению от наркотической зависимости.

О своих проблемах с наркотиками Айсултан Назарбаев признавался сам в соцсетях, уточняя, что лечится от этой зависимости.