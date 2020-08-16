Жене больного лейкемией Тинькова приходилось носить ему еду в постель

Москва, 16 августа. Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о том, как борется с лейкемией. В настоящее время он проходит курс лечения в Лондоне, где ему пересадили костный мозг. Рядом с ним постоянно находится его супруга.

Накануне Тиньков опубликовал в социальной сети фотографии с прогулки со своей супругой. Влюбленные гуляли по Лондону, вспоминая, как посетили концерт группы «Кино» в Петербурге.

«Мы вместе 32 года, встретились в Ленинграде, ходили на Виктор Цой LIVE. Еще раз огромное спасибо моему ангелу», — подписал фото Олег.

52-летний предприниматель рассказал, что его лечение проходит успешно, однако минувшая неделя далась нелегко. По словам Тинькова, чувствовал он себя не очень хорошо, почти не вставал с кровати, однако все это время о нем заботилась супруга, которая носила ему еду прямо в постель.

Пользователи Сети поддержали Тинькова в комментариях и пожелали ему скорейшего выздоровления. Многие подписчики адресовали свои наилучшие пожелания жене Тинькова, которая делит со своим мужем все тяготы.

Напомним, что о своем тяжелом заболевании Тиньков сообщил весной текущего года. В социальных сетях он опубликовал свое фото сразу после курса химиотерапии.

«Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось уже бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — писал предприниматель.

Ранее Олег Тиньков рассказал, как двое его сотрудников поддержали его после полной потери волос из-за химиотерапии. Историей о трогательном жесте верных подчиненных он поделился в своем Instagram.