В Крыму сравнили запуск украинского флага с полетом Винни-Пуха на шаре

Симферополь, 16 августа. Запуск украинского флага на воздушных шарах в сторону Крымского полуострова является пустой и бессмысленной акцией. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

15 августа украинские СМИ сообщили, что на границе с Крымом украинские активисты запустили 25-метровый украинский флаг с помощью воздушных шаров. Куда именно полетел украинский флаг, а также его нынешнее местонахождение неизвестно.

«Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты», — сказал Молохов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что подобная акция не имеет конкретной цели, а также не несет в себе никакой ценности, поэтому является пустой, никчемной и бессмысленной.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.