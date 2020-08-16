Садальский попросил прощения у Легкоступовой

Москва, 16 августа. Актер театра и кино Станислав Садальский выразил сожаление из-за смерти певицы Валентины Легкоступовой и попросил прощения.

В своем Instagram артист вспомнил, что всего несколько месяцев назад «красивая, молодая, счастливая» Легкоступова принимала участие в телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!», посвященной эстраде 80-х. Вместе с другими исполнителями того времени певица формировала отечественную эстраду, которая теперь канула в Лету, отметил Садальский.

«Ушло безвозвратно в прошлое само понятие — «эстрада». Осталась адова мясорубка, выпускающая фарш из гмо-продуктов», — заявил актер.

Также Садальский задается вопросом, что же именно произошло на самом деле. Он призывает разобраться в появившемся наборе «смягчающих обстоятельств», сообщениях про «скоропостижный алкоголизм» и других данных, которые связывают со смертью Легкоступовой.

«Что за легкие синяки, от которых впадаешь в кому? Сколько уже таких невыясненных смертей, от Панина до Цывиной! Жаль страшно. Прости и прощай!» — написал актер.

О смерти Валентины Легкоступовой стало известно 14 августа. Певица скончалась в больнице, куда ее привезли с травмой головы. Пролежав несколько дней в коме, она так и не пришла в себя. Друзья и коллеги Легкоступовой скорбят из-за ухода из жизни артистки, а некоторые из них, включая Алексея Глызина, винят в ее смерти супруга Юрия Фирсова.

Сам Фирсов в беседе с правоохранительными органами заявил, что артистка получила травму в результате падения в ванной. По его словам, после этого она еще два дня чувствовала себя хорошо, хуже ей стало лишь на третьи сутки.